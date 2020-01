Meteo Piemonte | a gennaio portata del Po ridotta | “tipica magra invernale”

Previsioni Meteo Piemonte e Torino per domani : cieli poco nuvolosi su tutta la regione : A Torino domani, mercoledì 15 gennaio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: ...

Previsioni Meteo Piemonte e Torino : permane l’anticiclone - sabato di sole : A Torino domani, sabato 11 gennaio, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: prosegue il periodo ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : l’alta pressione garantisce un’altra giornata di bel tempo domani : A Torino domani, giovedì 9 gennaio, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : l’anticiclone garantisce bel tempo anche domani : A Torino domani, mercoledì 8 gennaio, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: si rinforza ...

Meteo Piemonte - permane l’anticiclone : livello di PM10 alto - tornano le nebbie : Qualche nuvola in transito domani poi due giorni di nebbie in pianure, nelle ore più fredde. L’anticiclone regna “a tempo indeterminato” in Piemonte, come indicano le previsioni elaborate da Smi (Società Meteorologica Italiana), favorendo quindi l’alta concentrazione delle ‘micropolveri’. Sembra scontato che da mercoledi’ verranno inasprite, nell’area metropolitana di Torino ma probabilmente ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani giornata in prevalenza soleggiata : A Torino domani, sabato 4 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +12°C, la minima di +1°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: prosegue la ...

Previsioni Meteo Piemonte e Torino : giornata di San Silvestro con il sole : A Torino domani, martedì 31 dicembre, tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani giornata con tempo variabile : A Torino domani, domenica 29 dicembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +7°C, la minima di +2°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani cieli in prevalenza sereni - clima mite per il periodo : A Torino domani, sabato 28 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +9°C, la minima di +2°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: bel ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte per domani : venerdì sereno e senza pioggia : A Torino domani, venerdì 27 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: bel tempo ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : Santo Stefano di sole : A Torino domani, giovedì 26 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani giornata poco nuvolosa - clima mite per il periodo : A Torino domani, domenica 22 dicembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +13°C, la minima di +5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta Meteo ...

Allerta Meteo Piemonte : dichiarata la fase di preallarme per maltempo : La Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato la fase di preallarme per il maltempo. L’aggiornamento del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala nelle prossime ore la crescita dei livelli idrometrici del Tanaro e dei suoi principali affluenti (Orba, Bormida e Belbo) e dello Scrivia, con valori al di sotto delle soglie di attenzione. Nel nord Piemonte, in aumento il Sesia e il Toce. E’ stata aperta Sala operativa ...

Allerta Meteo Piemonte : scuole chiuse domani in alcuni comuni alessandrini : scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Alessandria, domani, in seguito alla Allerta arancione per il maltempo. La decisione è stata presa dai sindaci di Serravalle Scrivia, Cassano Spinola e Gavi. Nella provincia, già colpita dalle alluvioni di ottobre e di novembre, ci sono ancora oggi 400 sfollati. La protezione civile ha disposto l’apertura dalle 7 di domani mattina dei Com – Centri Operativi Misti – per ...