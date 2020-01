LIVE Sci alpino, Terza Prova Wengen 2020 in DIRETTA: ultimo test per Dominik Paris prima di combinata e gara (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Wengen – La cancellazione della seconda Prova – La cronaca della prima Prova – I precedenti dell’Italia a Wengen – Il programma completo del fine settimana di Wengen Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, Prova della discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista del Lauberhorn, dunque, gli “Uomini-Jet” potranno testare nuovamente il terreno per la seconda volta, in vista della attesissima discesa in programma sabato. Dalle ore 12.30, quindi, i protagonisti del Circo Bianco saranno di nuovo impegnati sui 4480 metri della splendida pista elvetica, con alcuni punti iconici come il salto dell’Hundschopf, la Minschkante, fino al celebre passaggio sotto il ponte della ferrovia. In ... Leggi la notizia su oasport

