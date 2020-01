LIVE Biathlon, Sprint maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Sprint maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Ruhpolding, in Germania: oggi, giovedì 16 gennaio, alle ore 14.30 in gara per l’Italia ci saranno Lukas Hofer con il 5, Dominik Windisch con l’11, Thomas Bormolini col 40 e Daniele Cappellari col 71. Nella gara che apre al maschile la tappa tedesca di Coppa tanti nomi importanti hanno scelto di partire nel primo gruppo, su tutti il francese Quentin Fillon Maillet, col 13, il russo Alexander Loginov col 14, l’altro transalpino Martin Fourcade, cui è toccato il numero 18. Alla fine del gruppo scatteranno il francese Simon Desthieux col 31 ed il norvegese Tarjei Boe col 33. Proprio il transalpino Martin Fourcade è il grande atteso della vigilia, essendo ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA. Eckhoff infallibile: vittoria e pettorale giallo ma Wie… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Tiril Eckhoff infallibile: vittoria nel mirino. Ostacol… - zazoomnews : LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA. Eckhoff infallibile: vittoria e pettorale giallo ma Wier… -