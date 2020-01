Libero: dalla Campania arriva l’urna-quadro, in una cornice le ceneri del defunto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Avete le ceneri di un congiunto defunto in casa e vi imbarazza tenerle esposte davanti agli occhi di tutti? Nessuna paura. Ci pensa Gennaro Tammaro. L’impresario funebre campano si è inventato l’urna-quadro. Le ceneri del defunto vengono nascoste in un una cornice da parete di circa 70×50 centimetri e di appena 3,5 centimetri di spessore che può essere apposta all’opera preferita di chi non c’è più o a una sua fotografia. E la cornice, all’occorrenza, si può anche rivestire in pelle! Lo racconta Libero che riporta le dichiarazioni di Tammaro. «I miei clienti manifestano spesso l’intenzione di conservare in casa propria le ceneri dei defunti e l’urna-quadro nasce per garantire loro la possibilità di custodirle in totale discrezione. Questo “scrigno da parete” non è né invasivo né alterativo dell’armonia domestica,inoltre contribuisce a conciliare il ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Libero: dalla Campania arriva l’urna-quadro, in una cornice le ceneri del defunto Un’invenzione di Gennaro Tammaro.… - corrini : @dorinileonardo Il libero arbitro, soprattutto. Quello non stipendiato dalla Juve. - luckvyone : RT @fucsiamonster: #KEXOL_DONT_REPRESENT_ME MA seriamente? Alcune Exo-l vogliono Jongdae fuori dai Exo? Ma tutt appost? Mettiamo in caso c… -