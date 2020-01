Lando Buzzanca in guerra con i figli: "Mi danno del rimbambito per prendersi la casa" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luana Rosato guerra patrimoniale tra Lando Buzzanca e i figli Massimiliano e Mario, che hanno richiesto la presenza di qualcuno che possa affiancare l'attore nell’amministrazione dei suoi beni Nella famiglia Buzzanca scoppia una guerra tra l’attore Lando, e i figli Massimiliano e Mario, per questioni patrimoniali. Come è stato raccontato dal settimanale Nuovo, i due si sono rivolti ad un giudice tutelare richiedendo che al padre venga affiancato qualcuno nell’amministrazione dei suoi beni. Secondo quanto emerso, infatti, Lando Buzzanca vorrebbe vendere la casa in cui ha vissuto per anni con l’amata moglie Lucia Peralta, proprio perché quelle mura gli ricorderebbero troppo il passato. “Dopo la morte di mia moglie Lucia ho cercato di ammazzarmi tagliandomi le vene e sono stato venti giorni in ospedale – aveva raccontato l’attore a Libero, confessando di aver spesso tradito la ... Leggi la notizia su ilgiornale

