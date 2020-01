La Consulta boccia il referendum leghista a favore del maggioritario. Salvini: «Vergogna, è difesa vecchio sistema» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il motivo principale per cui il quesito messo a punto da Calderoli sarebbe stato dichiarato inammissibile è la non immediata applicabilità, dal momento che occorrerebbe attendere il ridisegno dei collegi per poter andare al voto Leggi la notizia su ilsole24ore

RaiNews : #LeggeElettorale, la #Consulta boccia il #referendum - lorepregliasco : ++ La Consulta boccia il referendum elettorale - QLexPipiens : RT @PButtafuoco: La Consulta boccia il ritorno al Mattarellum, ovvero il referendum proposto dalla Lega. Cose di pazzi. Praticamente la Con… -