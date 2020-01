L.elettorale: Di Maio, ‘per Lega priorità è accaparrarsi le poltrone’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “La Corte Costituzionale ha bocciato la richiesta di referendum sulla legge elettorale che aveva promosso la Lega. In sintesi: volevano introdurre in Italia un sistema elettorale totalmente maggioritario, garantendo meno rappresentanza ai cittadini. Non ci stupisce, del resto quello che importa a loro in questo momento è trovare un modo per accaparrarsi più poltrone possibili”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio, commentando la sentenza della Consulta sul referendum sulla legge elettorale voluto dalla Lega.“Il MoVimento 5 Stelle non pensa a leggi elettorali per la propria convenienza: l’abbiamo già dimostrato con l’Italicum, una legge che ci avrebbe favorito ma che ritenevamo ingiusta e per questo non l’abbiamo votata – rivendica Di Maio – Quello che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Fredericknapoli : Non è affatto inammissibile quelli della consulta dovrebbero studiare un po' di più.: Legge elettorale, la Consulta… - Gianmar26145917 : RT @SkyTG24: No referendum legge elettorale, Di Maio: seguiamo strada proporzionale - SkyTG24 : No referendum legge elettorale, Di Maio: seguiamo strada proporzionale -