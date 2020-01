Infortunio Chiellini, c’è la conferma: ecco quanto tornerà in campo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Infortunio Chiellini- Nessun intervento sul mercato e spazio al ritorno di Giorgio Chiellini, il quale potrebbe ritornare a completa disposizione di Sarri già da fine febbraio. Ultimo periodo di recupero, poi il ritorno a pieno regime. Come confermato da Paratici, la Juventus non interverrà sul mercato per sostituire Demiral. I bianconeri punteranno al ritorno del capitano bianconero, sia in chiave campionato, sia in chiave Champions League. Infortunio Chiellini, in campo a fine febbraio Come anticipato negli ultimi giorni, Chiellini potrebbe tornare in campo già a fine febbraio. Un ritorno che permetterà a Sarri di poter contare su forza fisica, carisma e autorevolezza. Leggi anche: Pagelle Juventus Udinese 4-0: Dybala un fenomeno, bene De Ligt-Rugani Chiellini verrà inserito nuovamente anche in lista Champions League, poi verrà reintegrato passo dopo passo al centro della difesa, o al ... Leggi la notizia su juvedipendenza

