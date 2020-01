Il reddito di cittadinanza è servito. E lo dico da volontario di un centro d’ascolto (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Non so proprio come pagare la bolletta, stanno per togliermi la corrente”, “I miei figli hanno bisogno di materiale scolastico e trasporti, che il Comune non mi aiuta più, dicono che hanno finito i soldi”. “Trent’anni in una grande azienda, poi ha chiuso. Finiti gli ammortizzatori sociali e pure i risparmi. L’amministratore della casa che possiedo mi ha fatto scrivere dall’avvocato. Se non pago, me la pignorano, così oltre che senza soldi, saremo anche senza tetto”. Sono alcune tra le più frequenti richieste d’aiuto con cui si confrontano i volontari e gli operatori di un centro d’ascolto che spende una parte significativa dell’8 per mille in attività di sostegno a situazioni “estreme”. Parecchi arrivano al centro d’ascolto su indicazione dei servizi sociali, impegnati sempre più solo in attività di smistamento clienti: visto che le risorse a disposizione scarseggiano, i Comuni ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

