Il M5s, anche a Roma, è finito. Ecco quello che resta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma. In fondo Beppe Grillo lo diceva già nel 2012, il M5s si autoscioglierà. E questo 2020, inizio del secondo decennio grillino, è partito all’insegna di una crisi nerissima. L’espulsione di Gianluigi Paragone, il passaggio alla Lega di alcuni parlamentari, le dimissioni del ministro dell’Istruzio Leggi la notizia su ilfoglio

g_brescia : Altro passo in avanti per la mia proposta di legge per far votare i 18enni al #Senato. Giù anche l'età per diventar… - GiovanniToti : Buonasera amici! Ecco una proiezione statistica vera e non un “sondaggio fantasma” come quello mai visto di cui scr… - Giorgiolaporta : È arrivata la sentenza:il #M5S ha consegnato #firmefalse per presentare le liste in #Sicilia. Era sconvolgente la l… -