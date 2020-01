Il Forum si tuffa nel 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il nuovo anno del circolo sportivo di via Cornelia si apre alla grande Domenica 19 gennaio al Forum Sport Center giornata all’insegna del nuoto con il 24° Trofeo Forum Master Sprint In vasca il meglio degli atleti internazionali della categoria E’ uno degli eventi più attesi dell’anno, tanto dal pubblico quanto dagli atleti stessi. Domenica 19 gennaio torna puntuale l’evento di apertura del nuovo anno, il 24° Trofeo Forum Master Sprint, per anni sede di numerosi record italiani ed europei. Tanto per fare qualche nome qui hanno gareggiato e vinto atleti come Susanna Sordelli, Monica Soro, Giuseppe Avellone e Antonio D’Oppito. E allora, per veder all’opera i campioni del futuro, tutti pronti ad assistere alle emozionanti gare individuali presso la piscina coperta del Circolo di Via Cornelia 493 in vasca da 25 metri a 8 corsie. La manifestazione prevede oltre ... Leggi la notizia su romadailynews

