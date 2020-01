Il boss Bagarella morde un agente, entrambi in infermeria (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il boss Leoluca Bagarella, cognato di Toto' Riina e superkiller di Cosa nostra, autore di centinaia di omicidi, ha aggredito oggi con un morso un agente del Gom, il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria. Bagarella, imputato del processo sulla Trattativa Stato-mafia, a causa del parapiglia seguito all'episodio, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici, cosi' come l'uomo del nucleo speciale che, assieme ad altri colleghi, lo stava scortando nella saletta per la videoconferenza del supercarcere di Sassari.Li' il detenuto del clan dei corleonesi, sottoposto al regime duro del 41 bis, avrebbe dovuto assistere a distanza all'udienza del dibattimento, in corso davanti alla seconda sezione della corte d'assise d'appello di Palermo. L'udienza, a causa di questo fatto, e' iniziata in ritardo. Secondo quanto si e' appreso, il capomafia (condannato a 28 anni in primo grado, ma ... Leggi la notizia su ilfogliettone

