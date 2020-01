I Pokémon si trasformano in torte nell'ultimo episodio di Food Network Challenge (Di giovedì 16 gennaio 2020) Food Network Challenge è una serie televisiva in cui diversi concorrenti competono per creare piatti prelibati che i giudici devono in seguito valutare (un po' come succede in Masterchef).nell'ultima puntata di questo reality show, quattro concorrenti hanno dovuto creare in due ore una versione commestibile di un Pokémon. Una volta completate, le creazioni sarebbero state giudicate da una giuria di esperti e un concorrente sarebbe stato eliminato. I restanti tre sarebbero passati quindi al secondo round, costruendo un altro Pokémon per affrontare il loro primo ricreando così una scena di battaglia.Le creazioni sono diverse tra loro: alcune sono venute bene, come ad esempio Mudkip, creato da una concorrente la quale ha persino inserito un tubo di plastica che collegato ad una siringa ha consentito al Pokémon di spruzzare acqua dalla bocca. Sobble è stato il secondo Pokémon ad essere ... Leggi la notizia su eurogamer

