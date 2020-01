I giovani che abbandonano la scuola sono 10 volte di più dei cervelli in fuga (Di giovedì 16 gennaio 2020) I giovani che lasciano precocemente la scuola, prima di completare il percorso di studi, sono dieci volte più numerosi dei «cervelli in fuga». È stata la Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre a raccogliere i dati: nel 2018 sono stati 62 mila circa i diplomati e laureati che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero, mentre sono arrivati a 598 mila i giovani in età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato prematuramente la scuola. Numeri allarmanti, secondo Paolo Zabeo, coordinatore della Cgia. «Premesso che perdere oltre 60 mila giovani diplomati e laureati ogni anno costituisce un grave impoverimento culturale per il nostro Paese, è ancor più allarmante che quasi 600 mila ragazzi decidano di lasciare gli studi anticipatamente. Un numero, quest’ultimo, 10 volte superiore al primo. Un problema, quello dei descolarizzati, che ... Leggi la notizia su vanityfair

