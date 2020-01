Fernanda Lessa arrabbiata con Licia ripete in 2 occasioni: “Quella lesbica…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una nuova polemica ha travolto una concorrente del Grande Fratello Vip, sto parlando di Fernanda Lessa. Ieri sera la modella è stata nominata da Licia Nunez e Antonella Elia. Una volta finita la diretta, Michele Cucuzza ha chiesto alla Lessa chi l’avesse nominata e lei senza pensarci troppo ha risposto: “Antonella, ma ne ho prese due. L’altara era la lesbica”. Non contenta, la concorrente poco dopo si è appartata a chiacchierare con Andrea Montovoli ed ha ripetuto quanto detto prima a Cucuzza: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono ... Leggi la notizia su bitchyf

