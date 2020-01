C’è Posta Per Te: super ospiti nella seconda puntata – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) super ospiti nella seconda puntata della stagione di C’è Posta Per Te, il programma condotto da Maria De Filippi: sono Can Yaman e Mara Venier. Sabato 18 gennaio va in onda la seconda puntata, ancora attesissima, della trasmissione C’è Posta Per Te, condotta da Maria De Filippi. Johnny Depp, Luca Argentero e Cristiana Marino gli … L'articolo C’è Posta Per Te: super ospiti nella seconda puntata – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

francescoge07 : @matteosalvinimi c'e' posta per Lei, Senatore. - Har22old : RT @sivabendaiciao: In posta. - buongiorno dovrei spedire un pacco • allora c’è questa scatola compresa di spedizione rapida a 14.50€ altri… - zazoomblog : Gemma Galgani lascia Uomini e Donne nuova ‘assunzione’ a C’è Posta per te. - #Gemma #Galgani #lascia #Uomini… -