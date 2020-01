Brindisi, verme nero nel panino della mensa di una scuola elementare (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vicenda è accaduta all’interno di una struttura scolastica di Brindisi, la scuola elementare Don Bosco. Uno degli alunni che frequenta la classe prima, alla fine delle lezioni, è tornato a casall ed ha portato con sé il panino distribuito dalla mensa. Quest’ultimo si trovava ancora dentro la sua busta di plastica e quando il bambino lo ha dato a sua madre, lei ha subito notato che sopra il pane, c’era un verme di colore nero. Non sapendo cosa fare, la donna ha avvertito immediatamente la rappresentante di classe, che non era sorpresa, poiché era già stata informata da un’altra mamma per la stessa cosa. Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche, adesso la scuola informerà il comune di Brindisi su quanto accaduto e verranno eseguite le dovute indagini. Tanta è la ... Leggi la notizia su bigodino

reteunonetwork : Verme nel panino della mensa scolastica. Due casi in poche ore - Quoti_Puglia : Verme nel panino della mensa scolastica. Due casi in poche ore a #Brindisi - Quoti_Puglia : Verme nel panino della mensa scolastica. Due casi in poche ore -