Besart Imeri assolto in appello per l’uccisione del figlio: «Era in preda a delirio religioso» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 4 gennaio 2018 Besart Imeri soffocò il figlio Hamid di 5 anni nella macchina sotto la loro abitazione a Cupramontana. Da allora l’uomo macedone è rimasto nel carcere di Montacuto ed era stato condannato a 12 anni di reclusione. Sentenza però rovesciata dalla Corte d’appello che lo ha invece assolto: il 27enne era in preda ad un delirio mistico religioso. Besart Imeri, assolto in appello per l’uccisione del figlio: «Era in preda a delirio religioso» LEGGI ANCHE> Bimbo di 4 anni muore durante un esorcismo Quando confessò di aver tappato il naso e la bocca del figlio fino a farlo soffocare, Besart Imeri disse di essere stato spinto da una forza sovrannaturale, che si era impossessata di lui già da qualche mese. Tanto che il gup Francesca De Palma riconobbe la seminfermità mentale dell’imputato, confermata dalla perizia eseguita dalla psichiatra Francesca Bozzi ... Leggi la notizia su giornalettismo

