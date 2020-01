Zaniolo come Baggio: “Obiettivo comune, io ce la misi tutta e andai in Giappone. In sogno, la notte…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La prende con ironia ormai, a quasi vent’anni di distanza, Roberto Baggio. Dopo l’infortunio occorso a Zaniolo, in tanti hanno pensato al Divin Codino. Motivo? Il giovane centrocampista giallorosso ha come obiettivo a breve termine Euro 2020, l’ex stella del calcio italiano – anch’egli fermato dallo stesso infortunio – voleva invece far di tutto per rientrare pronto ai Mondiali in Corea e Giappone del 2002. come tutti sanno, dopo essere tornato in campo ad aprile, alla rassegna asiatica non ci andò. Trapattoni non lo convocò e ci rimase male. “Ho letto – dice Baggio al Corriere dello Sport – che Zaniolo è stato operato anche al menisco, io quel problema non lo ebbi, i menischi li avevo finiti tutti qualche anno prima. come Nicolò avevo un obiettivo a breve, io il Mondiale e lui l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

