Venegono Superiore, incendio in una villa: i vigili del fuoco salvano un gattino dalle fiamme (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un gattino rimasto intrappolato in una villa in fiamme è stato salvato dal coraggioso intervento dei vigili del fuoco. L'incendio è divampato in via Cesare Battisti a Venegono. I pompieri sono intervenuti per domare il rogo e hanno tratto in salvo l'animale, riconsegnandolo al legittimo proprietario in buone condizioni di salute. Un gesto che emozionato tutti i presenti. Leggi la notizia su fanpage

