Usa,spari in un liceo del Texas,1 morto

liceo di Houston, in Texas. Uno studente di 16 anni è morto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16 locali nella Bellaire High School,in una zona residenziale della città. Il giovane, colpito al petto, è stato trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta. La zona è stata subito isolata. La polizia ha arrestato uno studente accusato di essere il killer del coetaneo. Arrestato anche un suo amico.I due si erano nascosti insieme dietro un cassonetto della spazzatura dopo l'uccisione del compagno di classe.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)

