Snowboard, PSL a squadre Bad Gastein in tv oggi: orario d’inizio, programma e streaming (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In programma oggi a Bad Gastein, Austria, la prima PSL Team della stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 di Snowboard. Due le coppie azzurre impegnate, la prima composta da Giulia Gaspari e Maurizio Bormolini e la seconda da Nadya Ochner e Daniele Bagozza. Proprio Bagozza e Bormolini, ieri, si sono giocati la finale del singolo maschile con il primo che ha colto il suo secondo successo in carriera nel massimo circuito. L’Italia, dunque, può puntare a cogliere un ottimo risultato, nonostante la presenza di alcune coppie di assoluto valore come quella russa composta da Soboleva e Loginov, quella elvetica comprendente Zogg e Caviezel o ancora quella tedesca formata da Baumeister e dalla dominatrice della stagione femminile Hofmeister. L’evento inizierà ufficialmente alle 13.00. Sarà possibile seguirlo in diretta TV su Eurosport 1 e in diretta streaming sulla piattaforma ... Leggi la notizia su oasport

