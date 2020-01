Sarà la torba a salvarci dal cambiamento climatico? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non c’erano gli smartphone, perché era il 1968. Allora un gruppo di scienziati decise di incontrarsi in Canada, nel Québec, per studiare una risorsa che ha dell’incredibile: la torba. Così nacque l’International Peatland Society, una ogn fondata per aiutare gli scienziati della torba a scambiarsi conoscenze e informazioni a partire dalla fine degli anni Sessanta. “In qualche modo questo è ancora quello che stiamo facendo” racconta a Wired Gilbert Ludwig, segretario generale dell’organizzazione dall’inizio del 2019. “Colleghiamo tutti quelli che girano intorno alla torba. Da un lato c’è la scienza e la conservazione, dall’altro l’industria”. Accumulata in seguito a condizioni di estrema umidità che rallenta il processo di decomposizione delle piante morte, la torba è un deposito di resti vegetali al livello del suolo. Si forma in assenza di ossigeno ed è ricca di materiale organico, come ... Leggi la notizia su wired

