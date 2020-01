San Cipriano Picentino, la Provincia sta lavorando per riaprire la provinciale 26 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Cipriano Picentino (Sa) – La Provincia di Salerno sta lavorando alacremente per riaprire la SP 26 chiusa a fine dicembre a causa di una frana. Sono iniziati ormai da giorni i lavori urgenti per realizzare una carreggiata provvisoria che permetterà il transito tra il centro di San Cipriano Picentino e la frazione di Filetta. “Le precipitazioni atmosferiche di fine anno – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – hanno arrecato notevoli danni anche alle infrastrutture stradali di nostra competenza, per cui ci siamo mossi con interventi di somma urgenza per la riapertura di varie strade, fra cui la SP 26 nel comune di San Cipriano Picentino. In attesa della riapertura definitiva della strada, che necessita opere di sistemazione viaria importanti, stiamo realizzando una bretella provvisoria che permetterà almeno il ... Leggi la notizia su anteprima24

_rjardon : RT @angelicadisogno: - BSJazz : RT @angelicadisogno: - MCarmenLora : RT @angelicadisogno: -