Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao 2020: Manuela Malsiner qui salì sul podio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel weekend si terrà la seconda tappa giapponese per la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci che, come di consueto quando frequenta la Terra del Sol Levante, si trasferisce dal settentrionale Hokkaidō al più meridionale Honshū. Nel fine settimana assisteremo infatti all’abituale appuntamento del Monte Zao, nei pressi della città di Yamagata. Da queste parti l’Italia ha in passato conquistato un podio grazie a Manuela Malsiner. Lo Zaō jampu-dai, trampolino edificato nel 1978 e ristrutturato più volte nel corso degli anni, ha la particolarità di essere l’impianto che ha ospitato il maggior numero di gare valevoli per il massimo circuito. Non a caso la località della regione del Tōhoku è stata sempre presente in calendario ed è solita organizzare più di una competizione all’anno. Anche in questo 2020 ne andranno in scena ben tre, compreso un team event. Sinora a Zao si sono ... Leggi la notizia su oasport

