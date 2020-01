Paura a Napoli, a fuoco distributore di benzina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un incendio di natura dolosa si è propagato nella notte in un distributore di benzina sul prolungamento di Via Marina, in Via Amerigo Vespucci, a pochi metri dall’Ospedale del Mare a Napoli. Non ci sono feriti ma la Polizia di Stato sta eseguendo i rilievi del caso: a poca distanza è stata trovata una bombola del gas che probabilmente è stata utilizzata per far scoppiare l’incendio. Tutto comincia verso la mezzanotte quando dei passanti vedono le fiamme e fanno scattare l’allarme. In poco tempo arrivano sul posto i vigili del fuoco che riescono a domare le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi alle automobili parcheggiate a poca distanza. Fortunatamente il distributore di benzina era chiuso da alcuni mesi quindi i serbatori contenenti liquido infiammabile erano vuoti. Sul posto è poi intervenuta anche la squadra scientifica della ... Leggi la notizia su anteprima24

