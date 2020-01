Paola Caruso Vs Ivan Gonzalez al Gf Vip | Pupo: “con te non quaglierei nemmeno io” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paola Caruso entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e si scaglia contro Ivan Gonzalez: “prendi in giro tutte le donne”. Paola Caruso entra nella casa del Grande FratelloVip per un acceso confronto contro Ivan Gonzalez che, in settimana, parlando con gli altri concorrenti, l’ha definita un “serpente” accusandola di aver messo in giro … L'articolo Paola Caruso Vs Ivan Gonzalez al Gf Vip Pupo: “con te non quaglierei nemmeno io” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - GrandeFratello : In Casa arriva per Ivan un vero uragano, Paola Caruso... ?? E sono subito scintille ?? #GFVIP - GrandeFratello : Ivan Gonzales e Paola Caruso: cosa c'è stato davvero tra i due? ?? #GFVIP -