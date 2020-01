Paola Caruso contro Ivan Gonzalez | Faccia a faccia al Grande Fratello Vip (Di giovedì 16 gennaio 2020) Già in settimana Paola Caruso, ospite da Barbara D’Urso, aveva attaccato il giovane modello spagnolo Ivan Gonzalez. Non si arrende la show girl e arriva questa sera, durante la trasmissione, direttamente nella casa del Grande Fratello per un faccia a faccia con Ivan Gonzalez. “La volpe che non arriva all’uva, dice che è acerba” così dallo … L'articolo Paola Caruso contro Ivan Gonzalez faccia a faccia al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - GrandeFratello : In Casa arriva per Ivan un vero uragano, Paola Caruso... ?? E sono subito scintille ?? #GFVIP - Debina87 : RT @itsmwengo: Ma come Paola Caruso? Io volevo Sonia Pattarino per riavere quelle vibes meravigliose di ‘Se tu domani prendi il bolo e ti i… -