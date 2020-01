Omicidio Mollicone, Arma parte civile

Arma dei Carabinieri come parte civile nel processo per l'uccisione di Serena Mollicone, la 18enne di Arce ritrovata morta a giugno 2001 in un boschetto di Anitrella. Non solo i familiari quindi, ma anche l'Istituzione. Le udienze sono state aggiornate al 7-21 e 26 febbraio per la requisitoria del pm e le repliche degli avvocati.Cinque gli indagati:l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce Franco Mottola,la moglie,il figlio e 2 militi.(Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Gup del tribunale di Cassino (Frosinone), ha accolto la richiesta di ammissione dell'dei Carabinieri comenel processo per l'uccisione di Serena, la 18enne di Arce ritrovata morta a giugno 2001 in un boschetto di Anitrella. Non solo i familiari quindi, ma anche l'Istituzione. Le udienze sono state aggiornate al 7-21 e 26 febbraio per la requisitoria del pm e le repliche degli avvocati.Cinque gli indagati:l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce Franco Mottola,la moglie,il figlio e 2 militi.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)

