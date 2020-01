Niccolò 21enne disabile morto per una buca (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cade dalla carrozzina mentre percorre il selciato sconnesso di piazza Brunelleschi, subito la corsa in ospedale, poi la tragedia: muore a 21 anni Niccolò. Leggi anche –> Rivoli: tragedia in tangenziale, Giuseppe Vellone muore davanti a moglie Questa tragedia ha davvero dell’incredibile: a Firenze è una giornata soleggiata e Niccolò, un 21enne disabile toscano, sta … L'articolo Niccolò 21enne disabile morto per una buca proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

free_anto1 : Firenze. Niccolò, 21enne in carrozzina, cade per una buca in strada e muore in ospedale - chia_re_tta : Niccolò, 21enne in carrozzina, cade per una buca in strada e muore in ospedale. - iopunto67 : -