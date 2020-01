Meghan Markle riappare in pubblico dopo lo strappo con Buckingham Palace (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mentre William e Kate vengono accolti da una Bradford in festa e Harry si prepara a lasciare Londra nel fine settimana, Meghan Markle viene ancora inseguita dai paparazzi. La speranza di condurre una vita più “normale” in Canada non sembra partire con il piede giusto: la duchessa infatti viene seguita passo dopo passo. Ma la prima fotografia ufficiale viene scattata all’interno di un centro che offre rifugio a donne in difficoltà. Meghan Markle riappare in pubblico dopo lo strappo con Buckingham Palace LEGGI ANCHE> Meghan Markle confessa la sua infelicità: «Esisto, ma non vivo» Skinny jeans neri, stivali, maglione bianco. Un look decisamente più informale di quelli a cui Meghan Markle si era abituata nel Regno Unito. La duchessa ha posato insieme ad alcune donne che lavorano al Downtown Eastside Women’s Centre di Vancouver, che offre aiuto e rifugio alle donne ... Leggi la notizia su giornalettismo

