Mara Venier prende a calci Staffelli dopo la consegna del Tapiro - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Novella Toloni La conduttrice ha ricevuto il premio simbolo di Striscia per il deepfake in cui prende a calci un koala, ma dopo la consegna ha provato a malmenare l’inviato Mara Venier è finita ancora una volta nel mirino di Striscia La Notizia. Questa volta però la protagonista della gaffe che le è valsa il Tapiro non era lei ma la sua sosia Francesca Manzini. L’ultimo deepfake realizzato da Striscia la Notizia su Mara Venier che prende a calci un koala (di peluche) ha fatto seriamente arrabbiare il popolo australiano. Valerio Staffelli ha così raggiunto la presentatrice - quella vera - per consegnarle di persona l’ennesimo Tapiro. Negli scorsi giorni è andato in onda su Striscia lo sketch realizzato da Francesca Manzini, l’imitatrice rivelazione del talent “Amici Celebrities”, che fingendo di essere la Venier prende a calci un koala di peluche ed esclama: "Se ero un ... Leggi la notizia su ilgiornale

