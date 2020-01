Lobotka: «Il Napoli gioca ogni anno in Europa, è un passo avanti per me» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il sito ufficiale della federcalcio slovacca, arrivano le prime parole di Stanislav Lobotka da giocatore del Napoli. Passerai da uno dei migliori campionati del mondo (La Liga) a quello successivo (Serie A)… È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma principalmente mi trasferirò in un club di qualità migliore e più alta che ha obiettivi, background, giochi diversi e, da questo punto di vista, è un passo avanti per me Quali sono i tuoi sentimenti? I sentimenti sono fantastici, arrivo in club con un background diverso e soprattutto penso ai tifosi. Le persone qui percepiscono il calcio come una religione, è abbastanza diverso dalla Spagna. Inoltre, il Napoli è ogni anno nelle competizione europea e da questo punto di vista la vedo come un importante cambiamento di carriera” Quando hai sentito che l’SSC Napoli era interessato a te? L’ho saputo pochi ... Leggi la notizia su ilnapolista

DiMarzio : #Lobotka ha firmato con il #Napoli: cifre e dettagli dell'accordo - AlfredoPedulla : #Lobotka-#Napoli: ufficiale tra stasera e domani - DiMarzio : #Napoli, il giorno della firma di #Lobotka. VIDEO -