Letizia di Spagna, svelato il suo segreto di bellezza per essere sempre perfetta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Abituata ad avere sempre le luci dei riflettori puntate su di lei, Letizia di Spagna sta ben attenta a comparire al massimo dello splendore. Ad ogni evento pubblico, che sia lei la protagonista oppure suo marito, il Re Felipe VI, riesce sempre a raccogliere i consensi dei presenti. La Regina consorte ha un particolare gusto nel vestire, tanto da essere ammirata e imitata da migliaia di persone. Sceglie sempre abiti perfettamente consoni all’occasione, passando dall’elegante al casual in maniera davvero rapida e senza perdere mai di stile. Ma non sono solo i suoi magnifici outfit ad aver catalizzato l’attenzione dei royal watchers: Letizia ripone infatti particolare cura nel tenersi in forma e nell’avere sempre pelle e capelli perfetti. La scelta del make up e dell’acconciatura giusti sono naturalmente fondamentali, ma prima ancora di questo bisogna ... Leggi la notizia su dilei

