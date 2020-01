La prescrizione divide la maggioranza: in Commissione Italia Viva vota con l’opposizione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento M5s che sopprime la proposta avanzata dal deputato di Forza Italia Enrico Costa. Lo scopo di questa proposta era cancellare la riforma della prescrizione scritta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Tre degli schieramenti di maggioranza, M5s, Pd e Leu, hanno votato per l’abrogazione della proposta di Costa, quindi in difesa dal piano previsto da Bonafede. A votare contro sono stati Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia ma soprattutto Italia Viva. Il voto dunque ha diviso a maggioranza. Si apre lo scontro: gli attacchi di Italia Viva e le reazioni del Pd A votare contro sono stati i due deputati di Italia Viva Lucia Annibali e Cosimo Ferri. «Noi continuiamo il nostro percorso di coerenza. Spiace, invece, prendere atto che il Pd abbia deciso di recedere su principi come quelli del ... Leggi la notizia su open.online

