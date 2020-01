La Meloni supera Salvini in fiducia Il governo piace a un italiano su 3 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prosegue anche questa settimana la flessione della Lega, che scende al 29,0%. Continua parallelamente a rafforzarsi Fratelli d'Italia, portandosi al 10,9%. Complessivamente il Centrodestra raccoglie poco meno della metà dei consensi, mentre il Centrosinistra stenta a raggiungere un terzo dei votanti, anche con la piccola crescita di Italia Viva, che questa settimana sale sopra la soglia del 4%. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

