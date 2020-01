Juventus, l’ultima opportunità per Emre Can: convincere Sarri o andare via a gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il centrocampista tedesco è uno dei calciatori meno utilizzati da Maurizio Sarri e contro l'Udinese potrebbe essere l'ultima chiamata per convincere il suo tecnico. Se stasera non dovesse partire tra i titolari sarebbe un chiaro segnale della sua "caduta libera" nelle gerarchie e potrebbero aprirsi scenari di mercato nelle prossime settimane. Leggi la notizia su fanpage

