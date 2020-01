Infortunio Demiral, ufficializzati i tempi di recupero: ecco quando tornerà! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Infortunio Demiral- Intervento perfettamente riuscito e ora via al piano recupero in vista della prossima stagione. Demiral si prepara al lungo calvario con la voglia di far ritorno in campo ancora più forte di prima. Ricostruzione del legamento crociato riuscita alla perfezione e tempi di recupero che potrebbero variare tra i 6 e i 7 mesi. Detto questo, Demiral dirà addio quasi ufficialmente al sogno Europeo 2020. Infortunio Demiral, perchè evitare recuperi record? Come sottolineato dai maggiori esperti, un recupero lampo potrebbe compromettere totalmente il lungo lavoro di riabilitazione, sfociando in nuove potenziali ricadute. ecco perchè lo staff medico bianconero procederà con la dovuta calma e cautela. Leggi anche:Mercato Juventus, “Tuttosport”: piano per Pogba, proposto uno scambio Demiral potrebbe tornare a disposizione in vista del prossimo ritiro estivo, pronto a rituffarsi ... Leggi la notizia su juvedipendenza

