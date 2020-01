Guerra nel governo sulle missioni all’estero (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La parola d’ordine è “intervento internazionale”, anche soltanto a livello europeo. Ma secondo il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: “L’impegno militare italiano in Libia potrebbe crescere”. Un avvertimento che per Guerini indica soprattutto la nuova strada che deve (o dovrebbe) intraprendere l’Italia nel panorama internazionale per tornare di nuovo a essere considerati fondamentali nello scenario di Tripoli e dintorni. Specialmente dopo il fallimento del cessate-il-fuoco. Come riportato su La Stampa, Guerini ha posto l’accento sul nostro impegno militare, per cui, se ci fossero le premesse di pacificazione, “ci sarebbero i margini per una possibile rimodulazione del nostro intervento”. Soprattutto perché ora la Difesa ritiene fondamentale raggiungere l’obiettivo strategico di uno sforzo militare quello di ... Leggi la notizia su it.insideover

fattoquotidiano : ATLANTIA SI RIVOLGE ALL'UNIONE EUROPEA I Benetton hanno scelto la guerra legale e gli azionisti esteri scrivono a B… - welikeduel : 'La guerra piace solo a chi non la conosce. Non ho mai visto una persona che abbia conosciuto e sperimentato la gue… - diMartedi : #Fana su #lavoro: 'Quando parliamo dei giovani che entrano nel mercato o aboliamo i tirocini oppure non si può camb… -