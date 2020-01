Grande Fratello Vip, Clizia respinge i corteggiatori: “Potrei danneggiare Nina” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Clizia Incorvaia ha fatto capire ai suoi pretendenti che non ha intenzione di farsi coinvolgere sentimentalmente per via della situazione fuori dalla casa. In questa prima settimana di Grande Fratello Vip, la figura femminile che ha svettato su tutte è quella di Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Francesco Sarcina si è dimostrata una persona dal … L'articolo Grande Fratello Vip, Clizia respinge i corteggiatori: “Potrei danneggiare Nina” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -