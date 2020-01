Giannelli: diversità è valore, ma non vogliamo strumentalizzazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “È inammissibile la classificazione degli alunni sulla base della provenienza sociale o geografica. La scuola dovrebbe essere ancora un luogo in cui bambini e ragazzi possano crescere e imparare senza alcuna distinzione. Nella scuola quello che altrove puo’ essere visto e giudicato negativamente o come diversita’ deve essere considerato come un valore aggiunto, una ricchezza comune”. Antonello Giannelli, Presidente nazionale dell’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalita’ della scuola) interviene cosi’ sulla vicenda dell’Istituto Comprensivo ‘Via Trionfale’ di Roma che nella propria descrizione ha diviso i plessi a seconda delle collocazioni sociali degli alunni. “Concetti come inclusione sono ben radicati nel nostro sistema scolastico ma c’e’ sempre qualcosa che ... Leggi la notizia su romadailynews

Giannelli diversità Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giannelli diversità