Gazzetta: Gaetano alla Cremonese (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sembra deciso il futuro di Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Napoli dovrebbe andare in prestito alla Cremonese. Su di lui si erano mosse diverse squadre di Serie B. Le più vicine sembravano essere, oltre alla Cremonese, anche il Crotone e il Frosinone. Sembrerebbe chiusa la trattativa a favore della prima. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: “La Cremonese ha chiuso per Gaetano, centrocampista (2000) del Napoli in prestito (superate Crotone e Frosinone)”. L'articolo Gazzetta: Gaetano alla Cremonese ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

