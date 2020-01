Francesca Sofia Novello Instagram: «La rosa più bella sul palco di Sanremo» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ebbene si. Tra le dieci donne co-conduttrici protagoniste del Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche la bellissima Francesca Sofia Novello, modella, influencer e fidanzata di Valentino Rossi. Amadeus ha confidato in conferenza stampa di averla voluta fortemente per la sua capacità di stare al fianco di un grande campione pur restando un passo indietro. Francesca pur essendo richiestissima dai brand nazionali e non, sul suo profilo Instagram ha pubblicato solo 483 foto. Prime tra tutte quelle scattate per servizi fotografici e pubblicità di prodotti da lei sponsorizzati. Si contano sulle dita di una sola mano quelle riguardanti la sua vita privata e la love story con Valentino Rossi. «La mia privacy viene prima della mia popolarità» dichiarò durante la prima intervista rilasciata al Corriere. >> Leggi anche: Floriana Messina Instagram, mini dress e scollatura profonda: «Che ... Leggi la notizia su urbanpost

