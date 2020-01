Francesca Cipriani svela un retroscena doloroso della sua vita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La pupa e il secchione e viceversa, Francesca Cipriani si sfoga: “Ho sofferto molto” In questo periodo Francesca Cipriani è tornata prepotentemente a far molto parlare per via della sua partecipazione in qualità di conduttrice de La pupa e il secchione e viceversa 2020 al fianco di Paolo Ruffini. E oggi la popolare soubrette ha rilasciato una lunga intervista al magazine Diva e Donna proprio per parlare di questa sua nuova avventura televisiva. Ma non è finita qua perchè il giornalista del settimanale ha anche colto la palla al balzo per chiederle se si sia mai pentita di aver ricorso al bisturi in maniera così massiccia. E a quel punto la donna ha svelato un retroscena della sua vita particolarmente doloroso: “Prima del primo intervento ho sofferto molto, sono stata sull’orlo della depressione…Non mi mostravo senza vestiti davanti a nessuno, neppure ... Leggi la notizia su lanostratv

