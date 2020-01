Così vogliono mettere a tacere Benedetto XVI (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Una riforma del pontificato emerito tesa a legiferare sugli interventi pubblici di chi si è dimesso. Ecco il piano dei progressisti per "silenziare" Benedetto XVI" Perché un libro sul celibato sacerdotale suscita tanto scalpore? La domanda, dopo la querelle sull'opera del cardinal Sarah, quella che dovrebbe essere ormai pubblicata con un "contributo" di Benedetto XVI, è divenuta legittima. Intanto l'esito dell'intera vicenda, che è ancora in corso. "Dal profondo del nostro cuore" è in uscita. E i progressisti devono mettersi l'anima in pace. Le riflessioni di Joseph Ratzinger, stando alle ultime notizie emerse, saranno contenute nel testo. La forma, a questo punto della storia, poco cambia. Il cardinal Robert Sarah e il papa emerito condividono le preoccupazioni sulla possibilità che alcune spinte teologiche riescano a convincere il Vaticano della necessità ... Leggi la notizia su ilgiornale

