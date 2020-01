Clima, il NOAA: “Il 2019 è stato il secondo anno più caldo di sempre” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) anno di record, quello appena trascorso. Il 2019 è stato infatti il secondo anno più caldo dal 1800. La temperatura media globale delle superfici terrestri e oceaniche per il 2019 è stata infatti la seconda più alta da quando viene registrata, dal 1880. Lo segnala il NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e Climatologia. La temperatura globale combinata della superficie terrestre e oceanica di dicembre per il 2019 è stata anche la seconda più alta da 140 anni. Gli scienziati del NOAA e della NASA confermano anche che la tendenza al riscaldamento a lungo termine della Terra continua. Per il 2019 la temperatura media di tutte le superfici terrestri e oceaniche globali e’ stata 0,95 gradi al di sopra della media del 20mo secolo. Si tratta del secondo piu’ alto tra tutti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

