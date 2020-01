Boeing aveva convinto la compagnia aerea Lion Air a non addestrare i piloti sul 737 Max 8 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un anno prima della tragedia del 2018, la Lion Air aveva chiesto insistentemente di formare i suoi piloti sul nuovo 737 Max 8 attraverso un simulatore ma la Boeing si sarebbe opposta assicurando che sarebbe stato sufficiente un breve corso via computer, a rivelarlo è Bloomberg. Leggi la notizia su fanpage

