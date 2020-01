Bianca Guaccero, tutor Detto Fatto rompe il silenzio: “Lei ti trascina…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Detto Fatto, tutor Renato Raimo parla di Bianca Guaccero: “Ti trascina nel suo modo di fare” Da tempo è nel cast di Detto Fatto come tutor, ma fuori dal piccolo schermo è un farmacista esperto di fisioterapia: trattasi di Renato Raimo, attore di Un posto al sole, che Bianca Guaccero ha voluto con sé in questa nuova edizione del programma pomeridiano di Rai2 da lei condotto. E proprio Renato Raimo ha parlato di Bianca Guaccero e Detto Fatto in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TeleSette, in cui ha rivelato: Lavorare con Bianca è molto stimolante perchè è un treno, una forza vitale. E’ facile essere complici perchè ti trascina nel suo modo di fare semplice e diretto. “Peraltro è pugliese come me: anche se vivo in Toscana da quarant’anni, sono originario di Foggia” ha poi precisato. Bianca Guaccero, ... Leggi la notizia su lanostratv

JBEdvige : @bianca_guaccero Buon compleanno a Carolina +39 #capri - geppy2911 : DETTO FATTO. JONATHAN PROVOCA BIANCA GUACCERO RISPONDE. ECCOLE ! - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: Con i #Carloticon si vola nel regno dello stile, del glamour, un regno inaccessibile a tutti gli scappé da la maison! ??… -