Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto | Cosa bolle in pentola (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tra i volti più gettonati del mercato televisivo c’è quello della padrona di casa di Detto Fatto, Bianca Guaccero che nonostante la concorrenza di Caterina Balivo su RAI Uno ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. Bianca Guaccero pronta a lasciare la RAI? Non è stata una stagione facile per Bianca Guaccero: la conduttrice di … L'articolo Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto Cosa bolle in pentola proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

2109Dalia : - zazoomblog : “Bianca Guaccero vola in gran segreto a Sky”. L’indiscrezione di Chi - #“Bianca #Guaccero #segreto #Sky”. - zazoomnews : Bianca Guaccero lascia “Detto Fatto” e intanto commuove: «Grazie a chi ha sempre creduto in me» - #Bianca… -