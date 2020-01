Battlefield 2020 tornerà nel presente? Possibile abbandono delle location storiche (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con l'ultimo capitolo che è approdato sugli scaffali ormai nel 2018, c'è attesa per il nuovo Battlefield 2020 che animerà la scena videoludica presumibilmente sul finire dell'anno. La serie targata DICE e patrocinata da Electronic Arts è infatti divenuta nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere sparatutto. Il merito va a una cura certosina nei dettagli, ma anche e soprattutto a scelte azzeccate per quanto concerne l'ambito delle location e delle ambientazioni storiche. Se infatti, come un po' tutti gli esponenti di questo genere, gli esordi sono stati dedicati alle guerre storiche di inizio novecento, è nell'ambito della contemporaneità che la serie ha dato il meglio di se. Basti pensare a Battlefield 2, primo episodio che ha spostato il fuoco da Seconda Guerra Mondiale e Vietnam a un potenziale conflitto globale del prossimo futuro. Il ... Leggi la notizia su optimaitalia

